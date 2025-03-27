Зампред правительства России встретится в Китае с вице-премьером Госсовета КНР

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, прибывший в КНР во главе российской делегации на Боаоский Азиатский форум, на его полях проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Об этом сообщает ТАСС.

Оверчук уточнил, что кроме переговоров с Дин Сюэсяном он встретится с главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. В частности, основной темой встречи с пакистанским министром будут двусторонние отношения, которые с прошлого года значительно активизировались.

Российский вице-премьер выступит на форуме утром 28 марта. Речь, в частности, будет идти об интеграционных проектах, формировании Большого Евразийского партнерства.

26 марта агентство Bloomberg сообщило, что российские компании массово расширяют свое присутствие на китайском рынке, поскольку товары из РФ пользуются там хорошим спросом.

Ранее китайские компании поделили между собой российский авторынок.