В США допустили неудовлетворенность РФ и Украины итоговым соглашением о мире

Келлог: Россия и Украина не будут удовлетворены итоговым соглашением о мире

Ни Россия, ни Украина «не будут полностью удовлетворены» итоговым соглашением о мире, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обе стороны не получат всего, чего хотят. Спецпосланник Трампа добавил, что самым сложным вопросом в переговорах могут стать территориальные вопросы из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты проанализируют положения России и Украины по урегулированию конфликта и внесут на рассмотрение президенту США.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.