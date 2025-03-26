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Залужный оценил возможности ВСУ «дойти до Москвы»

Залужный: у Украины нет сил, чтобы дойти до Москвы и разбить ВС России
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

У Украины нет сил для того, чтобы «дойти до Москвы» и разбить российскую армию. Об этом заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает украинское издание «Страна».

«Можем ли мы сейчас это сделать? Что украинские войска дойдут до Москвы?... Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать – не хватит. Надо объективно к этому подходить», — подчеркнул он.

До этого в ежегодном докладе американской разведки по оценке угроз для конгресса США говорилось, что текущая обстановка в российско-украинском конфликте благоприятствует Москве.

Американская разведка прогнозирует постепенное ухудшение позиций Украины на поле боя, несмотря на помощь США и союзников.

Ранее Трамп заявил, что Россия доминирует на поле боя на Украине.

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