МИД РФ обратился к международным структурам после убийства российских журналистов ВСУ

МИД России потребовал от гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ незамедлительно отреагировать на гибель военкора Первого канала Анны Прокофьевой и систематические атаки ВСУ на журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте министерства иностранных дел.

По данным МИД, за последние дни погибли четыре сотрудника российских СМИ, включая Прокофьеву, которая погибла в Белгородской области при обстреле ВСУ.

«Украинские боевики целенаправленно выслеживают журналистов и наносят удары западным оружием. Замалчивание этих преступлений — потакание режиму Зеленского. Все виновные будут наказаны. Требуем от мирового сообщества решительного осуждения этой практики», — подчеркнула Захарова.

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в Белгородской области недалеко от границы Украины. Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Журналистке было 35 лет. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев отреагировал на гибель военкора Первого канала.