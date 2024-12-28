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В США назвали количество бездомных в стране

Власти заявили, что количество бездомных в США достигло исторического максимума
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Richard Vogel/AP

В США количество бездомных достигло исторического максимума, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику американского министерства жилищного строительства и городского развития.

«В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем в 2023 году», — говорится в материале.

Отмечается, что уровень количества бездомных среди семей вырос с 2023 по 2024 год на 39%, на что оказала заметное влияние миграция. Также на рост количества бездомных повлияли природные катаклизмы, например, лесные пожары на Гавайях, произошедшие в 2023 году.

До этого телеканал NBC сообщал, что в Калифорнии бездомный мужчина поселился в подвале жилого дома, ему удавалось оставаться незамеченным в течение полугода.

В Лос-Анджелесе полицейские несколько часов пытались выгнать неизвестного, который отказывался выходить из подвала дома пенсионерки. Американец вышел из своего убежища только после того, как стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Ранее Daily Star сообщал, что бездомный живет на пороге особняка стоимостью $253 млн и получает роскошные подарки.

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