На Западе указали на последствия пошлин США на товары из Мексики

WSJ: повышение пошлин США на товары из Мексики может разрушить отношения стран

Повышение пошлин США на товары из Мексики может разрушить отношения между двумя странами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Возможно ли поддерживать сотрудничество, если это разрушает вашу экономику? С политической точки зрения, невозможно оставаться союзником администрации, которая ведет вашу (страну. — «Газета.Ru») к рецессии», — говорится в публикации.

Отмечается, что 80% мексиканского экспорта приходится на Соединенные Штаты. Мексиканские власти пытаются выполнять требования американской стороны по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Однако президент США Дональд Трамп не отказывается от своих планов по введению 25-процентных тарифов на товары из Мексики.

26 марта Bloomberg сообщал, что США могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди.

В феврале американский лидер поручил министерству торговли США рассмотреть возможность введения пошлин на медь и представить отчет в течение 270 дней.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.