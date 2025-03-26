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В США создали макет российского «Панциря»

TNI: в США построили макет российского ЗРПК «Панцирь-С1» в целях тренировок F-16
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Минобороны РФ

Американская оборонная компания Lockheed Martin создала макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» для тренировок пилотов военных самолетов F-16. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Компания Lockheed Martin изготовила уникальный «макет» российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, американская оборонная компания работает над тем, как помочь своим летчикам «эффективнее бороться» с системой ПВО России.

Макет создан Lockheed Martin на базе грузовика Peterbilt 320 в целях тренировок пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon.
Макет «Панцирь-С1», утверждается в сообщении, «удивительно близок в деталях», имея лишь несколько очевидных недостатков по сравнению с российской платформой.

21 марта газета The Telegraph писала, что в Великобритании постоянный объединенный штаб (PJHQ) обсудил вопрос отправки истребителей Typhoon на Украину для воздушного прикрытия наземных войск.

Кроме отправки британских истребителей Typhoon, рассматривается вариант поставки американских F-35, писало издание.

Ранее в Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов.

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