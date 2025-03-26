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В США журналист заявил, что может сообщить новые данные из чата политиков по Йемену

Главред Atlantic заявил, что может раскрыть новые данные из чата чиновников США
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил в подкасте портала The Bulwark, что в будущем может сообщить новые данные из чата представителей американской администрации высокого ранга, в котором обсуждались удары по Йемену.

По его словам, перед публикацией он удалил часть «конфиденциальной» и «технической» информации, которая могла бы нанести вред национальной безопасности США.

«В ближайшие дни я смогу сказать вам: «Хорошо, я планирую опубликовать этот материал, чтобы проверить его [подлинность]», но сейчас я не собираюсь этого говорить, потому что еще предстоит провести множество обсуждений этого вопроса», — поделился Голдберг.

До этого советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, используя чужой номер телефона.

Уолтц уточнил, что главред The Atlantic отображался в беседе под чужим именем. Он уточнил, что полностью берет на себя ответственность за происшествие.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.

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