В США журналист заявил, что может сообщить новые данные из чата политиков по Йемену

Главред Atlantic заявил, что может раскрыть новые данные из чата чиновников США

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил в подкасте портала The Bulwark, что в будущем может сообщить новые данные из чата представителей американской администрации высокого ранга, в котором обсуждались удары по Йемену.

По его словам, перед публикацией он удалил часть «конфиденциальной» и «технической» информации, которая могла бы нанести вред национальной безопасности США.

«В ближайшие дни я смогу сказать вам: «Хорошо, я планирую опубликовать этот материал, чтобы проверить его [подлинность]», но сейчас я не собираюсь этого говорить, потому что еще предстоит провести множество обсуждений этого вопроса», — поделился Голдберг.

До этого советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, используя чужой номер телефона.

Уолтц уточнил, что главред The Atlantic отображался в беседе под чужим именем. Он уточнил, что полностью берет на себя ответственность за происшествие.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.