В Пентагоне сравнили боевой потенциал ВС РФ и ВСУ

Российская армия может поддерживать высокий темп боевых действий дольше, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз, пишет ТАСС.

На слушаниях в спецкомитете по разведке сената конгресса США ему задали вопрос, как долго смогут Вооруженные силы РФ поддерживать нынешний высокий темп боевых действий.

«С военной точки зрения, мы считаем, что Россия способна вести свою кампанию дольше, чем Киев. Когда наступит этот срок, у нас нет оценки», — сказал Круз.

По его мнению, если конфликт не завершится в этом году, то в 2026-м обе стороны начнут испытывать «значительные трудности в поддержании своего военно-промышленного комплекса», при этом темп боевых действий снизится.

13 марта агентство Associated Press сообщало, что ВСУ больше не имеет в своем арсенале американских ракет ATACMS. При бывшем американском президенте Джо Байдене США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета Верховной рады.

В материале сказано, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года не зафиксировано ни одного случая применения Украиной ракет ATACMS, а также британских и французских аналогов по территории России.

Ранее в Румынии сняли на видео эшелоны с оружием для Украины.