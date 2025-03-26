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Захарова заявила, что Киев охотится на российских журналистов

Захарова: убивая журналистов, Киев ведет работу по зачистке информпространства
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Киев ведет охоту на российских журналистов.

По словам Захаровой, киевский режим выбрал российских журналистов своей целью, на них объявлена охота.

«Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что Киев ведет планомерную работу «по зачистке информационного пространства». Она добавила, что прежние президенты Украины зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных.

Действующие власти Украины перешли к силовым методам — поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции.

До этого в комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что удар Вооруженных сил Украины по российским журналистам не был случайным.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.

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