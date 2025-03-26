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В Киеве недовольны условиями России по судоходству в Черном море

AP: Киев не согласен на отмену санкций как условие остановки огня в Черном море
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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Украинская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не согласна на снятие санкций с России как условие прекращения огня в Черном море. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.

Он заявил, что киевская делегация не согласна на отмену санкций как условие для прекращения огня на море, и что Россия ничего не сделала для отмены санкций.

Собеседник также выразил недовольство тем, что европейские страны не участвуют в обсуждении судьбы санкций, несмотря на то, что рестрикции находятся в сфере ответственности Европейского союза.

В рамках Черноморской инициативы стороны обязались гарантировать безопасность судоходства, запретить использование гражданских судов в военных целях и проводить досмотр судов для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США согласились содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельхозпродукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетики с 18 марта 2025 года, который может быть продлен при соблюдении условий.

Для реализации договоренностей необходимо выполнить ряд условий: снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельхозтехники в Россию. Кремль, в свою очередь, выразил готовность принять поддержку третьих стран в выполнении соглашений и подтвердил намерение работать над укреплением мира.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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