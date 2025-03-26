Трамп заявил, что к финансированию атак на Tesla может иметь отношение Сорос

Трамп: я верю, что за атаками на Tesla в США может стоять Сорос

Предприниматель Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак в США на компанию Tesla в США. Об этом в интервью консервативному телеканалу Newsmax заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли Сорос и другие близкие к Демократической партии миллиардеры иметь отношение к атакам на принадлежащую Илону Маску Tesla, Трамп сказал, что верит в это. Некоторые из этих предпринимателей были замешаны в судебных делах против него, и вероятно, также замешаны и в этом.

25 марта Маск назвал террористическими акты вандализма против его компании Tesla.

Маск считает, что большинство актов вандализма против Tesla совершают агитаторы, получившие приличное вознаграждение. Газета Washington Post писала, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа против объектов Tesla были совершены более десятка актов вандализма.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции: одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в 1992 году, которая принесла ему $1 млрд. Тогда финансиста стали называть «человеком, обрушившим Банк Англии».

Ранее Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla.