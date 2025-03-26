Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что к финансированию атак на Tesla может иметь отношение Сорос

Трамп: я верю, что за атаками на Tesla в США может стоять Сорос
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Предприниматель Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак в США на компанию Tesla в США. Об этом в интервью консервативному телеканалу Newsmax заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли Сорос и другие близкие к Демократической партии миллиардеры иметь отношение к атакам на принадлежащую Илону Маску Tesla, Трамп сказал, что верит в это. Некоторые из этих предпринимателей были замешаны в судебных делах против него, и вероятно, также замешаны и в этом.

25 марта Маск назвал террористическими акты вандализма против его компании Tesla.

Маск считает, что большинство актов вандализма против Tesla совершают агитаторы, получившие приличное вознаграждение. Газета Washington Post писала, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа против объектов Tesla были совершены более десятка актов вандализма.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции: одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в 1992 году, которая принесла ему $1 млрд. Тогда финансиста стали называть «человеком, обрушившим Банк Англии».

Ранее Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами