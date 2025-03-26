Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценивает элиты в Европе

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, осознал суть конфликта на Украине, однако он переоценивает европейские элиты, которые стремятся не позволить Владимиру Зеленскому проявить слабость. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По мнению Лаврова, Уиткофф завышает готовность европейских политических кругов к компромиссам, которые могли бы подорвать позиции Владимира Зеленского.

«Он понял суть этого конфликта. <...> Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал Лавров.

Более того, сам Зеленский, по мнению Лаврова, не заинтересован в уступках, осознавая снижение своей популярности за пределами радикальных кругов внутри страны и понимая неизбежность изменения политической ситуации.

На днях специальный представитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может вступить в силу на следующей неделе.

Ранее Уиткофф прокомментировал возможность нападения России на Европу.