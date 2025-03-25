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В Китае допустили, что Зеленский может подорвать украинские АЭС

Tencent: Зеленский может подорвать украинские АЭС из-за безвыходной ситуации
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Anatolii Stepanov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в условиях военных провалов не исключил возможности подрыва атомных электростанций. Об этом сообщает китайское издание Tencent, назвавшее такие заявления попыткой шантажа «катастрофическими последствиями».

По данным издания, украинские силы рассматривают вариант ударов по объектам атомной энергетики.

«Курская АЭС находится в 60 км от Сумской области, что в пределах досягаемости ракет «Нептун» (дальность — 500 км)», — отмечает издание.

22 марта бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предлагал администрации президента план по подрыву всех украинских атомных электростанций.

«США нас воспринимают обезьяной с гранатой. И просто опасные игрушки хотят взять под свой контроль. Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — сказал Арестович.

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика.

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