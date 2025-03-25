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Экс-министра финансов Австрии Грассера приговорили к четырем годам тюрьмы

Puls24: в Австрии бывшему министру финансов Грассеру дали четыре года тюрьмы
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IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер, занимавший свой пост с 2000 по 2007 год, от правой партии АПС, получил четыре года заключения по делу о коррупции. Об этом сообщил австрийский телеканал Puls24.

Высший суд Австрии отклонил апелляцию Грассера на приговор, который ему вынесли еще в пять лет назад, в 2020 году. Однако фигурант считает себя невиновным и расценивает приговор как нарушение. Бывший чиновник, как передает канал, собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Я был уверен, что меня оправдают, когда пришел сегодня в суд. То, что я получил на практике, стало грубым нарушением моих прав человека и моей жизни. Поэтому я, конечно, продолжу свою 16-летнюю борьбу — поскольку я невиновен», — заявил бывший министр финансов Австрии.

Он также сказал, что уверен, что добьется своих прав на европейском уровне. Известно, что Верховный суд страны посчитал продолжительность судебного разбирательства в 15 лет слишком долгой и действительно расценил это как нарушение прав человека, что компенсировал путем сокращения срока.

Экс-министра финансов Австрии Грассера обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением в связи с приватизацией государственной недвижимости. Уточняется, что дело касалось продажи государственной компании Buwog (Bauen und Wohnen GmbH) в 2004 году, тогда Грассер якобы мог участвовать в передаче контракта определенной фирме за крупное денежное вознаграждение.

Ранее пермского чиновника осудили на шесть лет за взятку в 15 млн рублей.

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