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ГД приняла в I чтении закон о внесудебном взыскании налогов с граждан

Госдума приняла в I чтении закон о внесудебном взыскании налогов с граждан
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума в первом чтении приняла закон о внесудебных взысканиях налогов с граждан, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, налоговые органы во внесудебном порядке смогут взыскивать задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Законопроект внесен правительством РФ.

Отмечается, что после того, как закон будет принят, мера станет доступной в отношении физлиц. Однако должник сможет оспорить решение налогового органа, если не согласен с ним. В настоящее время налоги и задолженность во внесудебном порядке можно взыскивать только с компаний и индивидуальных предпринимателей.

До этого РИА Новости сообщало, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, временно запрещающий взыскивать долги по кредитам и займам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Запрет касается задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами, к которым относятся кредитные и микрофинансовые организации.

В мае газета «Коммерсантъ» писала, что в России резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам.

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