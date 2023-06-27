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Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты

Госдума запретит взыскивать долги по кредитам жителей новых регионов России до 2026 года

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Depositphotos

Госдума приняла во втором чтении законопроект, временно запрещающий взыскивать долги по кредитам и займам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет касается задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами, к которым относятся кредитные и микрофинансовые организации. При этом он не распространяется на долги между физлицами в пределах 50 тыс. рублей и на задолженности по жилищно-коммунальным услугам, а также по займам индивидуальных предпринимателей.

Мера будет действовать в новых регионах РФ до 1 января 2026 года на просроченные задолженности, возникшие до 30 сентября 2022 года.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о погашении военной ипотеки погибших в зоне специальной военной операции «Росвоенипотекой», а не банками.

В мае газета «Коммерсантъ» писала, что в России резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам.

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