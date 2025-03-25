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Татьяна Лазарева сняла ролик на фоне украинского флага

Телеведущая Татьяна Лазарева записала видео на фоне флага Украины
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записала видео на фоне украинского флага. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Я приехала домой в Испанию. На фоне флага украинского снимаюсь», — сказала Лазарева. Она также добавила, что вернулась в Испанию из Черногории, где участвовала в программе о детях и подростках.

Еще телеведущая рассказала, что после возвращения в Испанию записывает видео на YouTube.

В начале марта Лазарева пожаловалась на изматывающие перелеты в эмиграции.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

14 февраля 2025 года Лазарева высказалась о будущем России, заявив, что не верит в свое возможное возвращение в «прекрасную Россию будущего». По словам телеведущей, в стране ничего не работает, а людям насаждают «новую изощренную мораль».

Лазарева сравнила Россию с Кубой, отметив, что и там, и здесь на протяжении многих лет «ставят эксперимент» над людьми. Она считает, что россиянам насаждают «новую изощренную мораль».

Ранее в РКН раскрыли число уголовных дел за неисполнение закона иноагентами.

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