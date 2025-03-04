Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Лазарева пожаловалась на изматывающие перелеты в эмиграции

Телеведущая Лазарева заявила, что вынуждена часто перелетать в эмиграции
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вышла на связь с поклонниками в Telegram-канале из аэропорта.

Лазарева призналась, что летит во Францию. Там ее ждет небольшая группа, с которой она собирается дегустировать вино.

«Совершенно сумасшедший был февраль, который перетек в март. Но при этом я подумала, что научилась восстанавливаться за 1,5 дня. Я приехала из поездки по странам Балтии совершенно уставшей, но за двое суток пришла в себя и бодро лечу во Францию», — поделилась телеведущая.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

14 февраля 2025 года Лазарева высказалась о будущем России, заявив, что не верит в свое возможное возвращение в «прекрасную Россию будущего». По словам телеведущей, в стране ничего не работает, а людям насаждают «новую изощренную мораль».

«Сколько там покалеченных этим нравственным насилием людей. Люди нравственно бедны, нищие. Они совершенно безнравственны уже очень-очень давно. Это люди, которые привыкли жить в такой ситуации, где правят деньги», — говорила она.

Ранее сообщалось, что Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) обвинили в растлении несовершеннолетних.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами