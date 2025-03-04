Татьяна Лазарева пожаловалась на изматывающие перелеты в эмиграции

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вышла на связь с поклонниками в Telegram-канале из аэропорта.

Лазарева призналась, что летит во Францию. Там ее ждет небольшая группа, с которой она собирается дегустировать вино.

«Совершенно сумасшедший был февраль, который перетек в март. Но при этом я подумала, что научилась восстанавливаться за 1,5 дня. Я приехала из поездки по странам Балтии совершенно уставшей, но за двое суток пришла в себя и бодро лечу во Францию», — поделилась телеведущая.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

14 февраля 2025 года Лазарева высказалась о будущем России, заявив, что не верит в свое возможное возвращение в «прекрасную Россию будущего». По словам телеведущей, в стране ничего не работает, а людям насаждают «новую изощренную мораль».

«Сколько там покалеченных этим нравственным насилием людей. Люди нравственно бедны, нищие. Они совершенно безнравственны уже очень-очень давно. Это люди, которые привыкли жить в такой ситуации, где правят деньги», — говорила она.

Ранее сообщалось, что Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) обвинили в растлении несовершеннолетних.