Экономист оценил шансы Запада отобрать у России ее замороженные резервы

Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, которые были заморожены странами Запада, крайне малы. С такой оценкой соответствующих возможностей Запада выступил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин в беседе с РИА Новости.
«Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные», - подчеркнул он.
Экономист напомнил, что большая часть упомянутых средств находится под бельгийской юрисдикцией. Бельгия отказывается экспроприировать российские деньги, отметил Кузьмин.
Бельгия опасается проблем, которые связаны с главным для них принципом неприкосновенности собственности, отметил аналитик.
В ноябре 2024 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Россия в качестве ответных мер будет использовать доходы с замороженных в России активов Запада.
Силуанов добавил, что российская сторона будет поступать точно так же, как и западные страны.
Ранее минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С».