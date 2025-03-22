Экономист оценил шансы Запада отобрать у России ее замороженные резервы

Экономист Кузьмин: шансы Запада отобрать у РФ ее замороженные резервы мизерные

Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, которые были заморожены странами Запада, крайне малы. С такой оценкой соответствующих возможностей Запада выступил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин в беседе с РИА Новости.

«Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные», - подчеркнул он.

Экономист напомнил, что большая часть упомянутых средств находится под бельгийской юрисдикцией. Бельгия отказывается экспроприировать российские деньги, отметил Кузьмин.

Бельгия опасается проблем, которые связаны с главным для них принципом неприкосновенности собственности, отметил аналитик.

В ноябре 2024 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Россия в качестве ответных мер будет использовать доходы с замороженных в России активов Запада.

Силуанов добавил, что российская сторона будет поступать точно так же, как и западные страны.

Ранее минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С».