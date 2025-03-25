В Совфеде считают, что на встрече РФ и США затрагивались не только вопросы Черноморья

Косачев: на встрече в Эр-Рияде затрагивались не только вопросы Черноморья

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде охватили широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Черном море. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Вместе-РФ», подчеркнув, что украинская сторона наблюдала за частью дискуссий.

«Украинцы участвовали во встречах с американцами до начала основных переговоров, но затем оставались в роли наблюдателей. Уверен, что обсуждались не только темы Черного моря», — отметил Косачев.

По его словам, 12-часовой диалог позволил обозначить «дорожную карту»: по некоторым вопросам позиции сторон сблизились, по другим — требуются дополнительные встречи и работа экспертов.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее в США призвали отстранить Уиткоффа от переговоров после слов об Украине.