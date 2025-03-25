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В США призвали отстранить Уиткоффа от переговоров после слов об Украине

The Hill: Уиткофф должен быть отстранен от переговоров после слов об Украине
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Leah Millis/Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф должен быть отстранен от любых переговоров по урегулированию конфликта после своих высказываний об Украине в интервью консервативному журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что Уиткофф в беседе якобы «восхвалял Владимира Путина», «отрицал легитимность Украины» и повторял «ряд тезисов Кремля».

«Заявления Уиткоффа должны были повлечь за собой немедленное отстранение от любой серьезной роли в переговорах о прекращении огня. Его замечания не просто идеологически подозрительны — они нарушают основополагающие принципы международного права», — говорится в тексте.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

Ранее в ЕС резко отреагировали на слова Уиткоффа о референдумах на бывшей территории Украины.

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