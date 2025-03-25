Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде задумались об укреплении обороны на фоне притязаний Трампа

Премьер Канады Карни пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны
close
Evan Buhler/Reuters

Премьер Канады Марк Карни пообещал беспрецедентное увеличение инвестиций в оборону страны в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х.

«Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиций в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей», — заявил Карни.

До этого Карни обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой досрочно распустить парламент и провести выборы. Его предложение было принято. Позже Карни сообщил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Канаде 28 апреля.

Канадцы задумались об укреплении обороны страны после заявлений американского президента Дональда Трампа о желании присоединить Канаду к США. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что Канада была бы «прекрасным штатом».

Кроме того, глава США отметил, что его страна больше не может позволить себе защищать Канаду, поскольку та «не тратит» деньги на свою армию.

Ранее премьер Канады Карни заявил, что его страна никогда не станет штатом США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами