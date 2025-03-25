В Канаде задумались об укреплении обороны на фоне притязаний Трампа

Премьер Канады Марк Карни пообещал беспрецедентное увеличение инвестиций в оборону страны в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х.

«Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиций в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей», — заявил Карни.

До этого Карни обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой досрочно распустить парламент и провести выборы. Его предложение было принято. Позже Карни сообщил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Канаде 28 апреля.

Канадцы задумались об укреплении обороны страны после заявлений американского президента Дональда Трампа о желании присоединить Канаду к США. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что Канада была бы «прекрасным штатом».

Кроме того, глава США отметил, что его страна больше не может позволить себе защищать Канаду, поскольку та «не тратит» деньги на свою армию.

Ранее премьер Канады Карни заявил, что его страна никогда не станет штатом США.