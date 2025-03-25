В Союзном государстве рассказали об ожиданиях от нового срока Лукашенко

Союзное государство (СГ) ожидает от нового президентского срока белорусского лидера Александра Лукашенко успехов в союзной интеграции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Новых успехов, масштаба и глубины интеграции, понимания того, что этот формат для нас очень значим и важен для миллионов россиян и белорусов», — заявил он.

По словам Мезенцева, стороны испытывают санкционное давление, поэтому сознательный, объективный и обоснованный выбор по укреплению связей является важным для сторон. Он добавил, что лучшим ответом на ожидания людей будет продолжение последовательной и успешной интеграционной работы.

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.

Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.