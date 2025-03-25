Песков прокомментировал гибель российских журналистов в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в Луганской народной республике (ЛНР).

«Во-первых, конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении», — заявил он.

По словам Пескова, по журналистам велся «прицельный огонь», их намеренно хотели ликвидировать. Он добавил, что украинская сторона продолжает свои злодеяния в отношении журналистов, у которых не было оружия в руках. Пресс-секретарь подчеркнул, что суть киевского режима подтверждает правоту проведения спецоперации.

Песков отметил, что Россия всегда будет помнить журналистов, которые отдали свою жизнь. Он заявил, что российская сторона будет привлекать внимание мировой общественности к актам нападения и попыткам убийств журналистов в зоне боевых действий.

24 марта в зоне военных действий погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД РФ назвали удары по журналистам признаком недоговороспособности Киева.