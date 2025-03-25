В Совфеде оценили прошедшие переговоры России и США по Украине

Сенатор Джабаров: переговоры России и США были серьезными и сложными

Переговоры представителей России и США, прошедшие в Саудовской Аравии 24 марта, были серьезными и сложными, однако Москва и Вашингтон стремились понять друг друга. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По его словам, российская делегация уже вылетает из Саудовской Аравии обратно в Москву, прибытие ожидается вечером по московскому времени.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

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