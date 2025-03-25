В Кремле высказались об итогах переговоров между РФ и США в Эр-Рияде

Песков: итоги переговоров в Эр-Рияде доложены по столицам, их анализируют

Итоги переговоров между делегациями России и США были доложены по столицам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Они (итоги. — прим. ред.) сейчас анализируются», — заявил он.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

25 марта Украина и США приступили к новому раунду переговоров в Эр-Рияде. По данным Bloomberg, стороны обсуждают прекращение огня в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее российская делегация улетела из Эр-Рияда после переговоров с США.