Бывший кандидат в губернаторы Красноярского края выразил готовность отправиться на СВО

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края заявил, что готов поехать на СВО

Бывший кандидат в губернаторы Красноярского края, депутат Законодательного собрания региона Александр Глисков заявил, что готов отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Отмечается, что Центральный районный суд Красноярска осудил Глискова на 10 лет лет колонии строгого режима за получение взятки. Также он должен выплатить штраф в размере 10 млн рублей. Позже защита Глискова обжаловала приговор в краевом суде.

«На судебном заседании в апелляции по рассмотрению жалоб на приговор Александру Глискову осужденный заявил, что готовится к заключению контракта и отправке на СВО», — сообщили в суде.

До этого гособвинение просило суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова по делу о взятке.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.