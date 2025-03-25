Бомбардировки Югославии, которые в 1999 году организовали страны — члены НАТО, не должны быть забыты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Во вторник, 25 марта, он выступил на круглом столе по истории борьбы с колониализмом. Также в мероприятии по видеосвязи принял участие вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Это преступление не должно быть забыто и не будет забыто», — сказал Нарышкин, вспоминая о бомбардировках Югославии в конце XX века.

Он подчеркнул, что тогда атакам подвергся один из самых красивых европейских городов — Белград — и ряд других населенных пунктов. В результате пострадало огромное количество людей, а инфраструктура оказалась разрушена.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой рассказал о попытках западных стран оказать давление на бывшего главу государства Бориса Ельцина после того, как он осудил удары по Югославии.

До этого момента зарубежные политики считали Ельцина «хорошей фигурой» и не замечали, как он «притрагивался к рюмочке», писала газета «Известия» со ссылкой на нынешнего российского лидера. Но как только он выступил против бомбардировок Белграда, его «начали преследовать и обзывать».

Ранее в Белграде прошла акция против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках в 1999 году.