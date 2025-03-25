В Белграде прошла акция против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа

В Белграде студенты и сторонники оппозиции провели манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и их передачи зятю президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что митингующие через социальные сети назначили акцию «За Генштаб!» на понедельник — в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию. Они выступают против передачи разбомбленных зданий генерального штаба и министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру для строительства отеля.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.