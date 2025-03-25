Украинского конфликта могло не быть, если ли бы не госпереворот 2014 года и последовавший за ним отказ Киева от нейтралитета. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий», — подчеркнул он.

Профессор заявил о необходимости незамедлительно закончить конфликт на Украине и положить конец экспансионизму НАТО.

До этого агентств Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии прошли достаточно хорошо.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Зеленский не осудил Вашингтон за переговоры с Москвой.