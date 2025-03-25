СМИ узнали время публикации совместного заявления РФ и США о переговорах в Эр-Рияде

CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00

Знакомые с ситуацией источники сообщили CBS, что совместное российско-американское заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии будет опубликовано в 11:00 мск.

Телеканал уточнил, что эту информацию подтвердили два источника.

«Хотя детали заявления пока не ясны, отчеты, предоставленные администрации [президента Дональда] Трампа технической группой США из Эр-Рияда, выглядят оптимистичными», — сказали они.

Один из источников добавил, что украинская сторона тоже проинформирована.

В понедельник, 24 марта, делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

По последним данным, после нее состоится новая встреча между делегациями США и Украины. Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за диалог с Россией.

Ранее в США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине.