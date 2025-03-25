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Глава Пентагона опроверг информацию об утечке данных по ударам в Йемене

Хегсет: журналисты не получали секретной информации об ударах по хуситам
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Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам американских военных в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN.

Главу Пентагона попросили прокомментировать информацию о том, что в секретный чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах», случайно включили журналиста. Хегсет заверил, что никто не отправлял в сообщениях военные планы.

24 марта редактор журнала американского Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. По словам Голдберга, в чате заранее сообщили о готовящихся ударах по Йемену, указав точное время, которое впоследствии совпало с первыми сообщениями о бомбардировках в социальных сетях.

Ранее Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам.

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