Стало известно, когда состоится заседание СБ ООН по Украине

В постоянном представительстве Дании при Организации Объединенных Наций (ООН), которое исполняет в марте функции председателя Совета Безопасности (СБ), рассказали, когда состоится заседание СБ ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил, что заседание по украинской тематике состоится в среду, 26 марта. Он добавил, что оно было запрошено рядом членов Совбеза ООН при поддержке других.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее в том числе Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постоянный представитель России при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.