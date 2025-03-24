Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Сенатор Карасин: переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу

Консультации российских и американских экспертов в Эр-Рияде, которые длятся уже больше 10 часов, подходят к концу. Об этом заявил член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, слова которого передает «Интерфакс».

«Переговоры завершаются», — заявил он.

От России в переговорах помимо Карасина также участвует советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры между РФ и США нужно оценивать как «технический раунд». Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.