Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Консультации российских и американских экспертов в Эр-Рияде, которые длятся уже больше 10 часов, подходят к концу. Об этом заявил член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, слова которого передает «Интерфакс».
«Переговоры завершаются», — заявил он.
От России в переговорах помимо Карасина также участвует советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры между РФ и США нужно оценивать как «технический раунд». Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.
Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.