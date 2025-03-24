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В двух странах ЕС заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения

Болгария и Словакия заявили об отсутствии военного решения конфликта на Украине
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Конфликт между РФ и Украиной не имеет военного решения. Об этом в ходе двусторонней встречи заявили болгарский президент Румен Радев и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает ТАСС.

По данным агентства, переговоры состоялись в Болгарии. Во время беседы политики выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск путей мирного урегулирования кризиса.

«Негативные экономические и социальные последствия этой войны отражаются на ЕС (Европейском союзе. — «Газета.Ru»)», — подчеркнули Радев и Бланар.

Они уточнили, что с наибольшими проблемами столкнулись страны Восточной Европы.

17 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не собирается финансировать военную помощь Украине. Как он сказал, Братислава не планирует «давать ни цента» на такую поддержку Киева.

В то же время политик призвал организовать совместное заседание словацкого и украинского правительств. Фицо уточнил, что участники встречи могли бы обсудить реализацию проектов, выгодных для обеих стран.

Ранее в Словакии назвали единственного человека, у которого есть план завершения конфликта на Украине.

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