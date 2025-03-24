Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фонд «Память, ответственность и будущее» приостановит членство РФ и Белоруссии

Москва и Минск назвали позорными планы остановить членство в немецком фонде
close
Андрей Александров/РИА Новости

Руководство немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» приняло «позорное» решение приостановить членство РФ и Белоруссии в попечительском совете организации. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Минска, опубликованном на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Из текста следует, что данный фонд был создан в качестве специализированной структуры в интересах жителей стран Центральной и Восточной Европы, пострадавших от действий нацистов. При этом РФ и Белоруссия принимали непосредственное участие в этом процессе.

Несмотря на это, руководство организации поставило под сомнение дальнейшее участие Минска и Москвы в ее деятельности. Причиной послужил тот факт, что представители РФ и Белоруссии якобы подвергают опасности следование уставным целям фонда и его репутацию.

«Рассматриваем эту <...> возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам <...>. Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политических элитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в последние несколько лет деятельность фонда претерпела кардинальные изменения. «Память, ответственность и будущее» стала антироссийской и антибелорусской организацией, а ее первоначальные цели оказались забыты. В частности, это касается реализации проектов, направленных на примирение и укрепление взаимопонимания между народами.

Ранее в Словакии высоко оценили вклад русского народа в Победу во Второй мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами