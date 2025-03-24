Фонд «Память, ответственность и будущее» приостановит членство РФ и Белоруссии

Руководство немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» приняло «позорное» решение приостановить членство РФ и Белоруссии в попечительском совете организации. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Минска, опубликованном на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Из текста следует, что данный фонд был создан в качестве специализированной структуры в интересах жителей стран Центральной и Восточной Европы, пострадавших от действий нацистов. При этом РФ и Белоруссия принимали непосредственное участие в этом процессе.

Несмотря на это, руководство организации поставило под сомнение дальнейшее участие Минска и Москвы в ее деятельности. Причиной послужил тот факт, что представители РФ и Белоруссии якобы подвергают опасности следование уставным целям фонда и его репутацию.

«Рассматриваем эту <...> возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам <...>. Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политических элитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в последние несколько лет деятельность фонда претерпела кардинальные изменения. «Память, ответственность и будущее» стала антироссийской и антибелорусской организацией, а ее первоначальные цели оказались забыты. В частности, это касается реализации проектов, направленных на примирение и укрепление взаимопонимания между народами.

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