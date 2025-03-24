На Трампа подадут в суд из-за ликвидации минобразования США

Коалиция образовательных организаций США подаст судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за ликвидации министерства образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную образовательную ассоциацию.

«Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США», — говорится в сообщении ассоциации.

По информации коалиции, ликвидация министерства ставит под угрозу миллионы студентов, учителей английского языка и других лиц, которые зависят от программ федерального ведомства.

Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения ведомства страны 20 марта. В документе американский лидер обратился к министру образования Линде Макмахон с просьбой «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам».

Помимо этого, в документе подчеркивается, что при передаче полномочий от министерства должно быть обеспечено эффективное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы.

Ранее в Белом доме заявили, что минобразования США воровало деньги налогоплательщиков.