Политолог назвал возможные последствия ареста Имамоглу для Эрдогана

Арест оппозиционного политика, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным соперником действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, может обернуться проблемами для последнего. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал член Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.

«Арест Имамоглу рушит планы Эрдогана урегулировать отношения с курдами и пролоббировать изменения в национальной конституции (чтобы «обнулить» свой предыдущий президентский срок). Прокурдские партии поддержали арестованного стамбульского градоначальника», — отметил Цуканов.

Он добавил, что на данный момент поддержка Имамоглу курдскими лидерами не является для него сильным козырем, поскольку сторонники Эрдогана могут использовать обвинения в связях с запрещенной в Турции РПК против оппозиционера. Однако, по словам эксперта, в будущем эта поддержка может сыграть важную роль и помочь набрать политические очки.

Мэр Стамбула был задержан 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возможности участия Турции в переговорах по Черноморской сделке.