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Политолог назвал возможные последствия ареста Имамоглу для Эрдогана

Политолог Цуканов: арест Имамоглу может обрушить планы Эрдогана
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Michael Varaklas/AP

Арест оппозиционного политика, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным соперником действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, может обернуться проблемами для последнего. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал член Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.

«Арест Имамоглу рушит планы Эрдогана урегулировать отношения с курдами и пролоббировать изменения в национальной конституции (чтобы «обнулить» свой предыдущий президентский срок). Прокурдские партии поддержали арестованного стамбульского градоначальника», — отметил Цуканов.

Он добавил, что на данный момент поддержка Имамоглу курдскими лидерами не является для него сильным козырем, поскольку сторонники Эрдогана могут использовать обвинения в связях с запрещенной в Турции РПК против оппозиционера. Однако, по словам эксперта, в будущем эта поддержка может сыграть важную роль и помочь набрать политические очки.

Мэр Стамбула был задержан 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возможности участия Турции в переговорах по Черноморской сделке.

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