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В Раде потребовали отстранить Уиткоффа из-за слов о признании территорий

Депутат Рады Мережко: Уиткоффа нужно отстранить от переговоров
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа нужно отстранить от переговоров по Украине из-за его слов о признании территорий. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«Уиткофф... говорит, что он представляет интересы [президента США Дональда] Трампа, выражает его точку зрения. И это очень небезопасно. Президент Трамп должен дезавуировать эти заявления, потому что они противоречат, прежде всего, политике США», — сказал депутат.

Мережко назвал заявления Уиткоффа «шокирующими и позорными». По его словам, речь идет о представителе президента, который «должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи».

22 марта Уиткофф дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора спецпосланник президента заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. Политик отметил, что жители провели референдумы, по итогам которых приняли решение войти в состав РФ.

Ранее в ЕС резко отреагировали на слова Уиткоффа о референдумах на бывшей территории Украины.

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