Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море из-за РФ и США

FT: страны Европы боятся изменений после переговоров РФ и США по Черному морю
close
Khalil Hamra/AP

Правительства Болгарии и Румынии опасаются, что широкое соглашение между Россией и США приведет к значительным изменениям статус-кво в Черном море. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Чиновники уточнили, что любое соглашение может принести выгоду России. По их словам, подобное решение способно оказать влияние на безопасность Болгарии и Румынии, лишив их права голоса.

«Это наш район, и мы не доверяем русским, если они получат большую свободу действий», — сказал один из чиновников.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море. Он подчеркнул, что в рамках диалога будет обсуждаться перемирие, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также начать торговлю в Черном море.

Ранее в США назвали срок вступления в силу соглашения о прекращении боев в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами