В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море из-за РФ и США

FT: страны Европы боятся изменений после переговоров РФ и США по Черному морю

Правительства Болгарии и Румынии опасаются, что широкое соглашение между Россией и США приведет к значительным изменениям статус-кво в Черном море. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Чиновники уточнили, что любое соглашение может принести выгоду России. По их словам, подобное решение способно оказать влияние на безопасность Болгарии и Румынии, лишив их права голоса.

«Это наш район, и мы не доверяем русским, если они получат большую свободу действий», — сказал один из чиновников.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море. Он подчеркнул, что в рамках диалога будет обсуждаться перемирие, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также начать торговлю в Черном море.

Ранее в США назвали срок вступления в силу соглашения о прекращении боев в Черном море.