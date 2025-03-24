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Арестович обвинил Зеленского в организации «коррупционных схем» на миллиарды долларов

Арестович заявил об организованных Зеленским «коррупционных схемах» на миллиарды
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву обвинил главу государства Владимира Зеленского в организации «коррупционных схем» на миллиарды долларов.

«Зеленский все это [коррупционные схемы] организовывал. И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета. И они [Запад] прекрасно это знают. Зеленский оскорбил Трампа и Вэнса в Овальном кабинете, потому что ему объяснили, что будет дальше. А дальше будет обнародование этих схем», — заявил Арестович.

По его словам, когда простые украинцы увидели бы, сколько он украл «на крови украинских солдат», то неизвестно, как бы развивались события дальше. По его словам, власти Украины не понимают термина «общее благо», и мыслят категорией «мое благо» — то есть украденными миллиардами долларов. Арестович назвал это «социальным дарвинизмом».

Каких-либо доказательств своим словам политик не привел.

До этого Арестович назвал срок завершения «горячей фазы» конфликта на Украине.

Ранее профессор назвал приоритетный вопрос в решении конфликта на Украине.

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