Израиль задумался о многомесячной оккупации сектора Газа

Политики и военные Израиля рассматривают план, включающий оккупацию всего сектора Газа на несколько месяцев или больший срок, пишет The Washington Post (WP).

По словам источников газеты среди израильских чиновников, новая тактика еврейского государства будет более агрессивной, чем та, которую армия страны использовала в прошлом году на севере Газы. Она включит в себя военный контроль над поставками гумпомощи, частичное устранение гражданской администрации из палестинского радикального движения ХАМАС, вывоз мирного населения сектора в специальные зону и одновременную осаду тех, кто останется в анклаве.

Официальные лица Израиля заявляют о том, что все еще ждут результатов переговоров о прекращении огня с ХАМАС и пока не приняли никаких решений об усилении текущей фазы наступления в регионе, которая сейчас сводится в основном к воздушным бомбардировкам.

«Израильские официальные лица говорят, что они по-прежнему готовы вести переговоры с ХАМАС через посредников, прежде чем начинать какое-либо крупномасштабное вторжение», — говорится в статье.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль передал ХАМАС новый план по заложникам.