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В Сербии допустили радикализацию протестов в ближайшие дни

Вице-премьер Сербии Вулин: протесты могут стать радикальнее в ближайшие дни
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Акции протеста в Сербии в ближайшие дни могут стать более радикальными. Об этом ТАСС заявил сербский вице-премьер Александар Вулин.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что большинство протестующих — это патриоты, которые любят Сербию. Но те, кто ими руководит, находятся под контролем Запада. Я ожидаю, что в ближайшие дни акции будут радикализированы», — сказал вице-премьер.

Вулин добавил, что силовые структуры Сербии смогут защитить страну. Вице-премьер отметил, что ситуация может быть взята под полный контроль после формирования нового правительства.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября 2024 года навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождении от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее вице-премьер Сербии объяснил позицию протестующих.

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