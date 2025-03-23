В Раде призвали к радикальным мерам в отношении Зеленского после интервью Уиткоффа

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за уровень его «дипломатии», который он показал во время скандала в Овальном кабинете с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Так он прокомментировал интервью спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа консервативному журналисту Такеру Карлсону.

«Из разговора становится ясно одно – весь офис Зеленского работает по принципу «главное — красиво сыграть сцену». А не подготовиться. Не продумать. Не понять, с кем разговариваешь», — говорится в публикации.

По мнению Дубинского, президента Украины нужно судить за осознанный курс, который привел республику к катастрофе. Он указал, что «когда ты ведешь себя как дворовый стендапер, тебя и воспринимают соответствующе».

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. По его словам, диалог с Россией по данному вопросу проходит «позитивно».

Спецпосланник отметил, что также ключевой темой конфликта является признание регионов международным сообществом, в том числе Украиной.

Ранее Зеленский назвал договоренности о временном прекращении огня «шагом назад».