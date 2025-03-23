Организаторами протестных акций в Сербии выступили противники президента США Дональда Трампа в его стране и несколько спецслужб Европы. Об заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС.

«Цветную революцию в Сербии организовало «глубинное государство»‎ США - то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, - а также несколько европейских разведывательных служб»‎, — сказал он.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

17 марта посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия поддерживает президента Сербии Александра Вучича, поскольку он с самого начала беспорядков был готов к диалогу.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.