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Стармер рассказал о давлении на Британию из США после ссоры Зеленского и Трампа

Стармер рассказал, как мирил Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме
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Brian Snyder/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после ссоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским Белый дом оказывал на Лондон давление, ожидая критики в адрес президента Украины. Его слова приводит газета The New York Times.

«В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что испытывали другие», – рассказал Стармер.

Он сообщил, что выбрал тактику разговора с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их обратно к диалогу. Кроме того, Стармер отправил своего советника в Киев, чтобы он проконсультировал Зеленского по общению с Трампом.

Премьер Британии также рассказал, что звонил Трампу, чтобы сообщить о прогрессе в Киеве и заложить основу для телефонного разговора между ним и Зеленским.

Переговоры украинского и американского лидеров в Вашингтоне состоялись 28 февраля и завершились их словесной перепалкой. В ходе беседы Трамп упрекнул Зеленского в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Британии рассказал о своем отношении к Путину.

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