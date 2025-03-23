Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х высмеял «послание», которое наследник британского престола принц Уильям отправил Москве, прокатившись на танке неподалеку от границы Эстонии и России.

Так он отреагировал на публикацию «Би-би-си» о том, что действия Уильяма и его фотография в военной форме стали сильным сигналом для РФ.

«Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за «Сильного послания»...» — написал Боуз.

Уильям прибыл на крупнейшую базу НАТО в Эстонии Тапа утром 21 марта. Она находится всего в нескольких часах пути от российской границы. После прибытия принц, который станет королем Великобритании, принял участие в учениях, названных «Кабрит».

42-летний принц Уэльский появился перед объективами в камуфляже и берете. Надев защитный шлем и очки, он сначала опробовал британский танк Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior. Принц отметил, что ему было приятно «запачкать руки» и добавил, что главной целью его визита была демонстрация поддержки Эстонии, которая «размещает у себя войска альянса и принимает беженцев с Украины в условиях угрозы со стороны России».

Ранее американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России.