Президент США Джо Байден тайно разрешил американской компании Chevron обходить санкции в отношении Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что в 2022 году Байден подписал дополнение к указу о санкциях, которое позволило Chevron выплачивать налоги и роялти (фиксированный налог с каждого барреля добытой нефти в пользу землевладельца) на нефть в бюджет Венесуэлы. Теперь же администрация Дональда Трампа потребовала от нефтяной компании полностью свернуть деятельность в Венесуэле и отменило принятое Байденом дополнение.

В 2024 году обход санкций обеспечил дополнительные поступления в бюджет Венесуэлы на сумму $300 млн. Отмечается, что приток долларов стабилизировал цены в латиноамериканском государстве, что укрепило режим Николаса Мадуро.

До этого депутат Белик заявил, что Россия наладила схемы обхода санкций.

Ранее Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине.