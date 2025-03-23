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Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции

Bloomberg: Байден тайно разрешил американской компании Chevron обходить санкции
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Idrees Abbas/Global Look Press

Президент США Джо Байден тайно разрешил американской компании Chevron обходить санкции в отношении Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что в 2022 году Байден подписал дополнение к указу о санкциях, которое позволило Chevron выплачивать налоги и роялти (фиксированный налог с каждого барреля добытой нефти в пользу землевладельца) на нефть в бюджет Венесуэлы. Теперь же администрация Дональда Трампа потребовала от нефтяной компании полностью свернуть деятельность в Венесуэле и отменило принятое Байденом дополнение.

В 2024 году обход санкций обеспечил дополнительные поступления в бюджет Венесуэлы на сумму $300 млн. Отмечается, что приток долларов стабилизировал цены в латиноамериканском государстве, что укрепило режим Николаса Мадуро.

До этого депутат Белик заявил, что Россия наладила схемы обхода санкций.

Ранее Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине.

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