Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России предупредили о последствиях при размещении американских ракет в Японии

МИД: РФ проработает меры в случае размещения ракет средней дальности в Японии
close
Flying Camera/Shutterstock/FOTODOM

Россия проработает меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева.

По ее словам, Москва ни раз предупреждала Токио, что в случае наращивания военно-технического сотрудничества с западными странами в Японии появятся американские ракеты, российской стороне придется предпринять контрмеры по упрочнению своей обороноспособности в целях купирования исходящих с территории островного государства вызовов.

При этом Воробьева добавила, что Россия не ставит под сомнение право других стран укреплять свою безопасность, но вместе с тем придерживается позиции, что появление ракет США средней и меньшей дальности в разных регионах мира не позволяет поддержать стабильность и лишь подгоняет гонку вооружений, повышает уровень конфликтности.

16 марта агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю, что вызывает опасения у местных жителей.

Ранее Япония провела запуск ракеты со спутником своей версии GPS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами