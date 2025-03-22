В МИД России предупредили о последствиях при размещении американских ракет в Японии

Россия проработает меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева.

По ее словам, Москва ни раз предупреждала Токио, что в случае наращивания военно-технического сотрудничества с западными странами в Японии появятся американские ракеты, российской стороне придется предпринять контрмеры по упрочнению своей обороноспособности в целях купирования исходящих с территории островного государства вызовов.

При этом Воробьева добавила, что Россия не ставит под сомнение право других стран укреплять свою безопасность, но вместе с тем придерживается позиции, что появление ракет США средней и меньшей дальности в разных регионах мира не позволяет поддержать стабильность и лишь подгоняет гонку вооружений, повышает уровень конфликтности.

16 марта агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю, что вызывает опасения у местных жителей.

Ранее Япония провела запуск ракеты со спутником своей версии GPS.